الزراعة تعلن المباشرة بمشروع البطاقة الالكترونية وتحدّد أهدافها ومضامينها

2023/05/23 | 13:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، المباشرة بمشروع البطاقة الالكترونية للمزارع، فيما أوضحت تفاصيل المشروع وأهدافه.

وقال وكيل الوزارة مهدي سهر، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "وزارة الزراعة شرعت بمشروع البطاقة الالكترونية للمزارع والمستثمر الزراعي، الذي يعد أحد متبنيات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ضمن المنهاج الحكومي، وكذلك ضمن برنامج الوزارة لعام (2023-2024)"، مؤكداً أن "البطاقة الالكترونية ستخفف العبء على المزارع وستبسط الإجراءات الإدارية وستقلل من الروتين، وستوصل الدعم الزراعي لمستحقيه بصورة مباشرة بعيداً عن المضاربات وغيرها".

وأوضح، أن "بطاقة المزارع الالكترونية ستحتوي على جميع المعلومات والبيانات المتعلقة بالمزارع والمستثمر الزراعي، من أجل أن يكون لكل مزارع قاعدة بيانات متكاملة، وكذلك تتضمن البطاقة كل الالتزامات المالية للمزارعين بينه وبين الجهات ذات العلاقة، سواء كانت في دوائر الوزارة أو خارجها، كدفع مستحقات المزارعين أو استقطاع أو دفع إيجار الأراضي أو مستلزمات الإنتاج والأسمدة والبذور والأعلاف، إضافة الى تقديم القروض الزراعية من خلال تلك البطاقة".

وأشار إلى أن "البطاقة الالكترونية تحتوي على عدة أهداف، منها توفير إحصاءات زراعية دقيقة واستهداف المستحقين بالدعم الزراعي وتعاملات مالية للمزارع مع دوائر وشركات الوزارة أو الوزارات الأخرى، إضافة لدورها في المتابعة والرقابة على تنفيذ الخطط الزراعية والمشاريع الزراعية بشقيها النباتي والحيواني، وإمكانية رسم سياسة زراعية واقعية اعتماداً على احصاءات دقيقة" .

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