مجموعة بحثية: القوات البريطانية الخاصة نفذت عمليات سرية في 19 دولة بينها بلدان عربية

2023/05/23 | 13:57 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة مجموعة بحثية بريطانية أن القوات الخاصة البريطانية شاركت في عمليات سرية دون موافقة البرلمان البريطاني في 19 دولة ومنطقة، من بينها سوريا والعراق واليمن وليبيا والجزائر.

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