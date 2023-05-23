2023/05/23 | 14:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر القضاء العراقي، اليوم الثلاثاء،

حكمين أحدهما بالسجن 15 سنة بحق مدان

ببيع المواد المخدرة، والآخر الإعدام

بحق قيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال إعلام مجلس القضاء الأعلى في

بيان، تلقته وكالة نون

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في كربلاء وبابل.. حكمان بالسجن والإعدام بحق تاجر مخدرات وقيادي في داعش) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في كربلاء وبابل.. حكمان بالسجن والإعدام بحق تاجر مخدرات وقيادي في داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).