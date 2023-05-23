2023/05/23 | 14:10 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pj25WWG8BOA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شخص يتنكر بهيئة حارس أمن للوصول إلى نجمته المفضلة | صباح الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شخص يتنكر بهيئة حارس أمن للوصول إلى نجمته المفضلة | صباح الشرقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).