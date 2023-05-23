حقيقة تعرض رئيس الجمهورية للسقوط على سلم الطائرة

2023/05/23 | 14:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، أن رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد يتمتع بكامل صحته ولا صحة تعرضه إلى الإصابات أثناء نزوله من الطائرة.

وذكرت الدائرة الإعلامية في رئاسة الجمهورية في بيان أن “بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تداولت خبرا مفبركا ادعت فيه تعرض فخامة رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد إلى إصابات أثناء نزوله من الطائرة، وبهذا الخصوص نؤكد أن الخبر عارٍ عن الصحة، وأن الرئيس يتمتع بكامل صحته ويمارس أعماله بشكل معتاد في رئاسة الجمهورية”.

وأضافت أن “عبد اللطيف وطيلة الأيام الماضية، وحتى هذا اليوم الثلاثاء 23 أيار 2023 قام بالعديد من النشاطات التي نشرت وبثت عبر وسائل الإعلام مما يؤكد أن ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام لا صحة له”.

وأشارت إلى أن “أن مصادر هذه الشائعات معروفة ومكشوفة الأهداف وهي تصرفات غير مسؤولة حيث يسعى المغرضون من خلالها لإرباك المجتمع ومؤسسات الدولة، وهذا ما يلزمنا باتخاذ الإجراءات القانونية لردعهم”.

ودعت “بعض وسائل الإعلام إلى توخي الدقة فإننا ننبه على ضرورة التأكد من صحة الأخبار قبل نشرها والالتزام بمعايير المصداقية والمهنية في النشر”.

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