السوداني لدوقة بريطانية: العراق خطا خطوات كبيرة بإزالة الآثار والآلام الإنسانية

2023/05/23 | 14:12 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، بأن العراق خطا خطوات كبيرة بإزالة الآثار والآلام الإنسانية.

وذكر مكتبه الإعلامي، في بيان أن “السوداني استقبل، اليوم، دوقة أدنبرة الأميرة صوفي هيلين ريز”.

وأضاف البيان، أن “اللقاء جرى خلاله استعراض العلاقات الثنائية بين العراق والمملكة المتحدة، حيث رحّب بالدوقة وقدّم التهنئة بمناسبة تتويج الملك تشارلز الثالث، كما ثمّن الدور البريطاني في مساندة العراق بحربه ضد الإرهاب”.

وقال السوداني إن “العراق خطا خطوات كبيرة على صعيد إزالة الآثار والآلام الإنسانية التي خلّفها الإرهاب، وبذل جهوداً لدعم النساء من الإيزيديات وباقي المكوّنات، اللاتي تعرّضن لأبشع ظلم واعتداء، وأطلق برامجَ لحمايتهنّ وتوفير كلّ أشكال الدعم لهنّ، فضلاً عن تقديم المجرمين للعدالة وملاحقتهم لينالوا القصاص العادل”.

وأشار إلى “دعم الحكومة منظمات المجتمع المدني وبرامج المنظمات الدولية الإنسانية العاملة في العراق، والحرص على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان ودعم الحريات وتعويض الضحايا”.

من جانبها، أعربت دوقة أدنبرة عن “سعادتها لزيارة العراق”، مشيدة بـ”جهود الحكومة العراقية في الجانب الإنساني وتبني الستراتيجية الوطنية لدعم المرأة، فضلاً عن الانفتاح للتعاون مع المنظمات الدولية والاطلاع على تجارب الدول في التعامل مع ضحايا جرائم الحروب”.

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