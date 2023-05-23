رئاسة الجمهورية تعلق على إصابة الرئيس رشيد اثناء نزوله من الطائرة

2023/05/23 | 14:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

علقت رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، على انباء إصابة الرئيس عبد اللطيف رشيد اثناء نزوله من الطائرة.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تناقلت خبرا مفبركا ادعت فيه تعرض رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد إلى إصابات أثناء نزوله من الطائرة".

وأكدت بهذا الخصوص أن "الخبر عارٍ عن الصحة، وأن الرئيس يتمتع بكامل صحته ويمارس أعماله بشكل معتاد في رئاسة الجمهورية".

وأوضحت أن "الرئيس رشيد وطيلة الأيام الماضية، وحتى هذا اليوم الثلاثاء قام بالعديد من النشاطات التي نشرت وبثت عبر وسائل الإعلام مما يؤكد أن ما تناقلته بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام لا صحة له".

وتابعت أنه "لا يخفى على أن مصادر هذه الشائعات معروفة ومكشوفة الأهداف وهي تصرفات غير مسؤولة حيث يسعى المغرضون من خلالها لإرباك المجتمع ومؤسسات الدولة، وهذا ما يلزمنا باتخاذ الإجراءات القانونية لردعهم".

ودعت "بعض وسائل الإعلام إلى توخي الدقة"، منبهة على "ضرورة التأكد من صحة الأخبار قبل نشرها والالتزام بمعايير المصداقية والمهنية في النشر".

وكانت بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي قد اشارت الى تعرض رئيس الجمهورية لكسور اثناء نزوله من الطائرة خلال عودته من السفر.





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