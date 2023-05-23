2023/05/23 | 14:14 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

في بادرة فريدة من نوعها، تواكب معلمة بإحدى مدارس العاصمة بغداد بجانب الكرخ طلابها، في ساعات الفجر، لمراجعة مادة اللغة الإنكليزية قبل دخول قاعة الامتحان.

ورصدت كاميرا (بغداد اليوم) "الطلاب وهم يتحلقون حول معلمتهم الست ايمان شاكر، من امام بوابة المدرسة في الساعة الخامسة فجراً، ليراجعوا معها مادة اللغة الإنكليزية قبل دخول قاعة الامتحان".

ويخوض طلبة السادس الابتدائي هذه الأيام الامتحانات الوزارية النهائية والتي انطلقت، الاحد الماضي، في ظل أجواء حماسية ومواكبة الكوادر التعليمية للطلاب.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تواكبهم فجراً.. معلمة تهيئ طلابها لامتحان الإنكليزي قبل دخول القاعة (فيديو)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تواكبهم فجراً.. معلمة تهيئ طلابها لامتحان الإنكليزي قبل دخول القاعة (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).