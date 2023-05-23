اكتظاظ سكاني بسبب ارتفاع عدد سكان العاصمة العراقية

2023/05/23 | 14:28 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة التخطيط العراقية في آخر إحصائية لها أن عدد سكان العاصمة بغداد يقترب من 10 ملايين نسمة، وهو ما يزيد على 21% من إجمالي سكان البلاد.

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