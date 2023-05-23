2023/05/23 | 14:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني نفت رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، تعرض رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد إلى إصابات أثناء نزوله من الطائرة.وذكرت الدائرة الإعلامية في رئاسة الجمهورية في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/،أن “بعض […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئاسة الجمهورية تنفي تعرض رشيد لإصابات أثناء نزوله من الطائرة المركز الخبري الوطني.

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