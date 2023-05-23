الشرطة الاتحادية تعثر على أسلحة واعتدة غير مرخصة بعمليات تفتيش في بغداد

2023/05/23 | 14:35 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ عمليات تفتيش عثرت خلالها على أسلحة واعتدة غير مرخصة في بغداد. وذكرت القيادة في بيان ورد لوكالة ايرث نيوز، انه “تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية بحصر السلاح بيد الدولة، وبتوجيه مباشر من قبل قائد قوات الشرطة الاتحادية نفذت قطعات الشرطة الاتحادية في قواطع مسؤوليتها عمليات تفتيش […]

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