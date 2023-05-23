يحب الرقص ويغضب عند الجوع.. 6 حقائق قد لا تعرفها عن النحل

2023/05/23 | 14:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستحق النّحل الكثير من الاهتمام والحب، إذ أنه ضروري لزراعة العديد من أطعمتنا المفضّلة والصحيّة كونه ينقل حبوب اللقاح من نبتة إلى أخرى.وتتعرّض العديد من أنواع النّحل للتهديد نتيجة للتّغيرات في استخدام الأراضي، ومبيدات الآفات.

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