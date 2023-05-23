وزير النفط: ننتظر رداً نهائياً من تركيا لاستئناف صادرات نفط الاقليم

2023/05/23 | 14:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أكد وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الثلاثاء، أن بغداد "ما زالت تنتظر رداً نهائياً من تركيا قبل استئناف الصادرات النفطية من إقليم كوردستان العراق عبر ميناء جيهان التركي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن عبد الغني قوله، إن "تركيا أبلغت حكومته بأن فريقاً فنياً يعمل على تقييم ما إذا كان خط الأنابيب قد تضرر نتيجة الزلزال المدمر الذي وقع في فبراير/شباط".

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