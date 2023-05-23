خطف وقتل مقابل 100 دولار!.. اعترافات

2023/05/23 | 14:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مقابل مئة دولار فقط، اعترف متهم أمام

محكمة الجنايات بأنه اشترك بعملية خطف

وقتل امرأة في محافظة ديالى.

وتحفل المراكز التحقيقية والمحاكم

بالعديد من القضايا والحوادث، وتعد

حوادث الخطف والقتل من القضايا

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