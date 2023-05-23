المالية تستحدث أكثر من ألف درجة وظيفية جديدة لتثبيت العقود بمؤسسات الدولة

2023/05/23 | 14:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء،

استحداث أكثر من ألف درجة وظيفية جديدة

لتثبيت العقود في مؤسسات الدولة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "دائرة الموازنة في وزارة

المالية استكملت ا

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