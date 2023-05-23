2023/05/23 | 14:55 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hgcYu_VTtGM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الخبير الاقتصادي كريم الحلو: المشروع "قناة الجافة" يختصر اسابيعا من الشحن البحري إلى أوربا) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الخبير الاقتصادي كريم الحلو: المشروع "قناة الجافة" يختصر اسابيعا من الشحن البحري إلى أوربا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).