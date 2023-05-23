2023/05/23 | 15:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه وزير التربية، ابراهيم نامس الجبوري، اليوم الثلاثاء، بوضع جدول ثابت للدوام المسائي خلال فترة الإمتحانات.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/، “ضمن منهاج الزيارات الميدانية لمتابعة مستويات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجبوري يوجه بوضع جدول ثابت للدوام المسائي خلال فترة الإمتحانات المركز الخبري الوطني.

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