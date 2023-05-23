وزير التعليم يؤكد حرصه على استقطاب الطلبة الدوليين للدراسة في العراق

2023/05/23 | 15:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في رسالة الى نظيره الماليزي ..وزير التعليم يؤكد حرصه على تطوير العلاقات الأكاديمية واستقطاب الطلبة الدوليين للدراسة في العراق

أرسل وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي رسالة الى نظيره الماليزي البروفسور محمد خالد بن نورالدين أكدت حرصه على تطوير العلاقات العلمية والأكاديمية بين البلدين.

وجاء في الرسالة التي حملها السيد المستشار الدكتور علاء عبد الحسن عطية بحضور الملحق الثقافي العراقي في كوالالمبور وعدد من الخبراء الأكاديميين الدوليين:

إن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقية تعرب عن حرص ورغبة مؤسساتها على تعميق أواصر الصداقة التاريخية بين البلدين وتعضيد العلاقات العلمية والأكاديمية من خلال تبادل الطلبة والباحثين بين الجامعات العراقية والماليزية.

وأكدت الرسالة دعم وتشجيع كل أنواع التعاون ولاسيما ما يتعلق ببرنامج (ادرس في العراق) الذي أطلقه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نعيم العبودي بشأن استقطاب الطلبة الدوليين للدراسة في الجامعات العراقية على صعيد الدراستين الأولية والعليا.

دائرة الإعلام والاتصال الحكومي

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

23 آيار 2023

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