السيد الحكيم ووزير الخارجية يؤكدان أهمية المضي باستحقاقات الموازنة وقانون النفط والغاز

2023/05/23 | 15:42 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ألتقى رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، السيد الحكيم، اليوم الثلاثاء، وزير الخارجية فؤاد حسين وسيروان بارزاني.وذكر بيان لمكتب السيد الحكيم تلقت نسخة منه ان الجانبين “تبادلا وجهات النظر حول تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة”.وناقشا أيضاً “نتائج لقاءات العراق على صعيد القمة العربية الذي عقد مؤخرا في جدة”.وأكد السيد الحكيم “أهمية المضي بالاستحقاقات القادمة كملف الموازنة والقوانين المهمة كالنفط والغاز، وأهمية دعم الحكومة لتنفيذ برنامجها الحكومي وفق الأولويات التي حُددت”.

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