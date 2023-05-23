2023/05/23 | 15:45 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FI0iYTCHVn8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نسبة العجز المالي في قانون الموازنة سيبقى نفسه دون أي تغيير جمال كوجر / عضو اللجنة المالية النيابية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نسبة العجز المالي في قانون الموازنة سيبقى نفسه دون أي تغيير جمال كوجر / عضو اللجنة المالية النيابية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).