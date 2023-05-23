2023/05/23 | 15:55 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: kqfe3CQou3g

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ابنه من ذوي الهمم "عايش على مساعدة الناس") نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ابنه من ذوي الهمم "عايش على مساعدة الناس") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).