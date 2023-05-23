أسعار النفط ترتفع وبرميل برنت يتجاوز 76 دولارا

2023/05/23 | 15:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة يوم الثلاثاء، لتواصل مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي حيث تراهن الأسواق على تحسن الطلب على الوقود في الولايات المتحدة قبل يوم الذكرى في عطلة نهاية الأسبوع، وفي الوقت ذاته ساعدت اللهجة الإيجابية من المشرعين بشأن رفع سقف الديون المعنويات في الأسواق.ويرتفع نفط خام تكساس بقرابة النقطة الكاملة الآن ليتداول عند 72.75 دولارًا للبرميل، فيما يصعد نفط برنت بـ 0.92% إلى 76.69 دولارًا للبرميل؛ حيث تراهن الأسواق على أن استهلاك الوقود سوف يرتفع مع بداية موسم الصيف، والذي يتم تمييزه عادةً بعطلة نهاية الأسبوع في يوم الذكرى.

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