2023/05/23 | 16:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



إغلاق 4 مطاعم لمخالفتهم الشروط الصحية في النجف المركز الخبري الوطني.

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