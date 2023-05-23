اللجنة المالية تعلن التصويت على تثبيت المحاضرين والإداريين ضمن موازنة 2023

2023/05/23 | 16:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الثلاثاء، التصويت على تثبيت المحاضرين والاداريين ضمن موازنة 2023.

وقالت نائب رئيس اللجنة المالية اخلاص الدليمي في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "اللجنة المالية صوتت على إلزام وزارة المالية بما يلي:

1- استحداث الدرجات الوظيفية اللازمة لتثبيت كافة من لديهم خدمة عقدية سنتين فأكثر بشرط ان يكون مستمرا بالخدمة سواء كان بأجر او مجانا دون انقطاع بغض النظر عن تاريخ التعاقد او التشغيل ونوع العقد وتوفير التخصيصات المالية اللازمة لهم في كافة مؤسسات الدولة بما فيهم (المتعاقدين قبل وبعد 2/10 والصحوات وملاك صحة صلاح الدين والمحاضرين والاداريين في مديريات التربية كافة وبشائر الخير في ديالى وعقود اسناد ام الربيعين في نينوى).

2- التعاقد مع الاطباء البيطريين ضمن قانون التدرج الطبي البيطري وبحسب حاجة الوزارة.

3- تحويل الاجراء اليوميين العاملين في مؤسسات الدولة كافة سواء كانوا باجر او مجاني ممن لديهم اوامر ادارية ومستمرين بالدوام وبدون انقطاع الى عقود (315)".

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