فيديو.. عاصفة ترابية قادمة من صحراء النخيب تجتاح كربلاء

2023/05/23 | 16:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اجتاحت عاصفة ترابية، اليوم الثلاثاء، محافظة كربلاء قادمة من الصحراء الغربية.

واظهر مقطع فيديو تلقته (بغداد اليوم) "العاصفة الترابية وهي قادمة من صحراء النخيب ومتجهة نحو كربلاء، حيث تغطت سماء المحافظة باللون الاصفر".

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