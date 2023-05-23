اسرائيل تلوح بتحرك عسكري ضد إيران: لدينا القدرة على ضربها

2023/05/23 | 16:03 - المصدر: بغداد اليوم

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قال ئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، هيرتسي هيلفي، اليوم الثلاثاء،إن هناك تطورات سلبية في ما يتعلق بنووي إيران يمكن أن تقود إلى عمل عسكري.

وأضاف في مؤتمر هرتسليا، يوم الثلاثاءـ إن "ايران حققت تقدما في تخصيب اليورانيوم اكثر من اي وقت مضى.



نحن نبحث فيه وأقول ان هناك تطورات سلبية تلوح في الافق يمكن ان تؤدي الى تحرك".

وتابع قائلا "لدينا القدرة على ضرب إيران.



لسنا غير مبالين بما تحاول إيران بناءه من حولنا ومن الصعب على طهران أن تكون غير مبالية بالخط الذي نتخذه".

وفي وقت سابق من الاثنين، هدد وزير الدفاع الأسرائيلي، يؤاف غالانت إيران بدفع ثمن باهظ حال قررت زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 90%، مشيراً إلى أن كل الخيارات على الطاولة لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي.

وقال غالانت في كلمة له بمؤتمر هرتسيليا للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنه في حال قررت إيران "تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%سيكون ذلك خطأ جسيماً، وعلى النظام في طهران أن يعلم أن هذه الخطوة سيكون لها ثمن باهظ، وعواقب وخيمة على الشرق الأوسط".

وأضاف "كل الخيارات يجب أن تكون على الطاولة لمنع إيران من حيازة سلاح نووي".

وأشار وزير الدفاع الإسرائيلي إلى تقارب في الساحات المحيطة التي تضم تهديداً لإسرائيل، لافتاً إلى أن إيران هي القاسم المشترك بين هذه التهديدات، مضيفاً "إيران تستثمر مليار دولار سنوياً في الإرهاب وهي أكبر تهديد للاستقرار الإقليمي والعالمي".

المصدر: سكاي نيوز عربية

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