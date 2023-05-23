القضاء العراقى يقضى بإعدام قيادى داعشى تسبب بمقتل 26 جنديا فى الأنبار

2023/05/23 | 16:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات بابل، اليوم

الثلاثاء، حكماً بالإعدام بحق أحد

القياديين فى تنظيم داعش الإرهابى فى

محافظة الأنبار الواقعة غرب البلاد.

وذكر المكتب الإعلامي لمجلس القضاء

الأعلى - في بيان صحفي - أن "مح

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