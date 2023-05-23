أقرب زعيم أوروبي لموسكو: حرب أوكرانيا ستتوقف في حالة واحدة

2023/05/23 | 16:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، الذي يُنظر إلى بلاده على نطاق واسع على أنها أقرب دولة في الاتحاد الأوروبي إلى الكرملين، في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ"، الثلاثاء، إن أوكرانيا لا يمكنها الفوز في الحرب ضد روسيا.

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