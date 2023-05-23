2023/05/23 | 16:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: أعلنت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، التصويت على تثبيت المحاضرين والاداريين...

ظهرت المقالة المالية النيابية تصوت على تثبيت المحاضرين والإداريين ضمن الموازنة أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تصوت على تثبيت المحاضرين والإداريين ضمن الموازنة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تصوت على تثبيت المحاضرين والإداريين ضمن الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).