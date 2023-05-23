2023/05/23 | 16:35 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: في العراق يمكن ان يصبح شخصا فاشلا، مسؤولا كبيرا، توكل...

ظهرت المقالة طيار فاشل وضعته المحسوبية والشهادات المزورة بمنصب وزير النقل أولاً على المسلة.

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