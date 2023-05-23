"ستُخيفك فوهته الموحشة".. سعودي يرصد أحد أكثر البراكين خطورة بالبلاد

2023/05/23 | 16:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من بين العديد من البراكين المتواجدة على أرض السعودية، يوثق المصور السعودي محمد المسند جمال بركان الهيل، في حرة كشب، والذي يبعد عن الرياض 700 كيلومتر وعن الطائف 250 كيلومترًا

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