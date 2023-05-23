جمعية النحالين تعلن فقدان 50% من مناحلها خلال 20 عاما

2023/05/23 | 16:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت الجمعية النموذجية للنحالين العراقيين، الثلاثاء، فقدان 50% من مناحلها بعد 2003.

وقال رئيس الجمعية علوان المياحي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ،ان” مساحات مناحل العراق في انحسار مستمر حيث فقدت 50% من اعدادها بعد 2003 “، مرجعا “الازمة الى اسباب متعددة تتعلق بالأجواء والامراض وقلة الدعم والاضطرابات الامنية”.

واضاف،ان” انتاج العسل بات محاصرا من 6 تحديات مباشرة ابرزها اغراق الاسواق بالمستورد والذي يصل المغشوش منه الى 90% بالإضافة هجرة المهنة لعدم توفر اي دعم حقيقي من قبل الجهات الحكومية”.

واشار الى ان” تربية النحل وانتاج العسل ممكن ان يتحول الى قطاع اقتصادي لو توفر سبل الدعم للنحالين في المحافظات خاصة وان هناك طلبا على انتاج العسل بكميات ليست قليلة”.

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