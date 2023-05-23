نواب الجنوب: تضحياتنا لا تتناسب مع تخصيصاتنا من الموازنة

2023/05/23 | 16:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف النائب عن محافظة ذي قار عارف الحمامي، الثلاثاء، مخصصات محافظات الجنوب والوسط ضمن الموازنة بغير المنصفة، مؤكدا استمرار المساعي لإنصاف تلك المحافظات عبر مخصصات البرودولار.

وقال الحمامي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن ” هناك اعتراضا نيابيا على تخصيصات محافظات الوسط والجنوب في قانون الموازنة بسبب قلتها مقارنة بميزانية إقليم كردستان”.

وأضاف أن ” محافظات الوسط والجنوب هي مصدر موازنة العراق، في وقت نواجه الغبن في تخصيصات الموازنة والبترودولار حيث طالبنا بضرورة زيادة تخصيصات والبترودولار 4.5 دولار “.

ودعا الحمامي جميع نواب الوسط والجنوب، إلى “انصاف محافظاتهم المغبونة في نيل استحقاقات الموازنة وعدم ترك الحقوق المالية والخدمية”.

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