يونس محمود: كاساس وضع عينه على 7 لاعبين في منتخب الشباب

2023/05/23 | 16:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد نائب رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم يونس محمود، أن مدرب منتخبنا الوطني خيسوس كاساس، وضع عينه على 7 لاعبين في منتخب الشباب لضمهم إلى أسود الرافدين.وقال محمود في تصريح لموقع “فيفا” إن “هناك نهضة نوعية في الكرة العراقية في الآونة الأخيرة بعد استضافة كأس الخليج في بداية هذا العام وقبلها بطولة […]

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