شاهد- خسارتان لتونس والعراق.. بداية متعثرة للعرب في مونديال الشباب

2023/05/23 | 16:54 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعثّر منتخبا تونس والعراق، ممثلا العرب في مونديال الأرجنتين تحت 20 عاما لكرة القدم، بعد خسارة "نسور قرطاج" أمام إنجلترا بهدف نظيف، و"أسود الرافدين" برباعية نظيفة أمام الأوروغواي.

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