عملية استباقية تسفر عن ضبط 250 حاوية عتاد في الانبار

2023/05/23 | 16:57 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الثلاثاء، ضبط كدس للعتاد احتوى على (٢٥٠) حاوية عتاد عيار ١٤.٥ملم، خلال عملية استباقية في محافظة الانبار.

وذكر بيان للوكالة ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بعملية استباقية استندت على معلومات استخباراتية دقيقة تمكنت من خلالها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من ضبط كدس للعتاد في منطقة وادي ثميل بمحافظة الانبار".

وأشار البيان إلى أن "الكدس أحتوى على (٢٥٠) حاوية عتاد عيار ١٤.٥ملم يعود لما يسمى ولاية الجنوب من مخلفات عصابات داعش الإرهابي"، منوهاً إلى "رفع كدس العتاد دون حادث ذكر".

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