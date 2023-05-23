2023/05/23 | 16:58 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزاهة: استمرار صرف رواتب عبر 103 بطاقة "ماستر كارد" خاصة بمحاضرين تمَّ إنهاء تكليفهم في ذي قار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/23 | 16:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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