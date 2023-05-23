من قطر.. العراق يوجه دعوة الى الشركات العالمية للاستثمار بالطاقة

2023/05/23 | 17:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

دعا وزير النفط حيان عبد الغني، الثلاثاء، الشركات العالمية المتخصصة في قطاعات النفط والطاقة والبنى التحتية الى الاستثمار والمشاركة الفاعلة في تطوير الصناعة النفطية في العراق ، مؤكداً حرص الحكومة والوزارة على توفير البيئة الاستثمارية المناسبة لتحقيق الاهداف المشاركة.

وقال عبد الغني في بيان على هامش مشاركته في اعمال منتدى قطر الاقتصادي، ان "العراق يسعى الى تطوير مبرمج للصناعة النفطية الى جانب ادامة وزيادة الانتاج ، وخصوصاً في قطاع الغاز، عبر مشاريع استثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية ، وتطوير التراكيب الهيدروكربونية ، الى جانب النهوض بالبنى التحتية وتطوير المنافذ التصديرية".

ودعا الشركات العالمية الرصينة الى "المشاركة في ملحق الجولة الخامسة التي تضم (14) حقلاً وموقعاً في مناطق عديدة من العراق ، فضلاً عن الاستعداد لجولة سادسة تضم مجموعة من المواقع والتراكيب ذات التراكيب الغازية ، وخصوصاً في المنطقة الغربية والشمالية".

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