رابطة المصارف الخاصة: تخصيصات اضافية لتمويل انشاء الوحدات السكنية

2023/05/23 | 17:00 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أكدت رابطة المصارف الخاصة العراقية، الثلاثاء، استمرار عمل صندوق المبادرات المجتمعية (تمكين) واستمرار تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من قبل البنك المركزي، فيما لفتت إلى وجود تخصيصات إضافية لتمويل إنشاء الوحدات السكنية.

وقال المدير التنفيذي للرابطة علي طارق لوكالة الأنباء العراقية إن "صندوق المبادرات المجتمعية مستمر بالعمل بدعم من المصارف العاملة في العراق، وهذا العمل يشمل العديد من القطاعات وسيكون هناك تركيز في المرحلة المقبلة على المشاريع التعليمية والتربوية إضافة إلى المشاريع الثقافية وإحياء التراث والدعم مستمر لدور الأيتام وكبار السن ونطمح أن تعمم هذه التجربة على جميع المؤسسات الأخرى".

وأضاف طارق، أن" رابطة المصارف تعمل وفق جدول مبادرات يعرض على القطاع المصرفي وهو يساهم بما يراه مناسباً، لذلك ليس هناك مبالغ محددة وإنما هناك مبادرات محددة تمول من قبل المصارف من خلال صندوق المبادرات المجتمعية".

ونوه، بأنه" هناك تمويل من البنك المركزي لدعم المشاريع الصناعية والزراعية والعقارية وهناك تخصيصات إضافية للمصرف العقاري لتمويل إنشاء الوحدات السكنية، إضافة إلى التركيز على مبادرة المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليون دينار لغرض خدمة أصحاب المشاريع الذين يطمحون لتمويل دون هذا المبلغ بشكل خاص".

وبين طارق، أن" هذه المبالغ المخصصة من البنك المركزي العراقي تعطى كقروض من خلال المصارف الخاصة وتسترجع بعد تسديدها إلى البنك المركزي".

وتابع، أن" مبادراتنا لتنفيذ المشاريع مستمرة وقريباً سينجز تطوير شارع المتنبي من مقهى الشابندر حتى القصر العباسي بإشراف أمانة بغداد وبدعم من رئيس مجلس الوزراء".

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