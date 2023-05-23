السوداني يؤكد لدوقة أدنبرة دعم الحكومة للحريات وحقوق الإنسان

2023/05/23 | 17:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، دعم الحكومة لمنظمات المجتمع المدني والحرص على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان ودعم الحريات وتعويض الضحايا.

وشدد السوداني خلال استقباله دوقة أدنبرة الأميرة صوفي هيلين ريز على مضي العراق في خطوات كبيرة على صعيد إزالة الآثار والآلام الإنسانية التي خلّفها الإرهاب، وبذل جهوداً لدعم النساء من الإيزيديات وباقي المكوّنات، وأطلق برامجَ لحمايتهنّ وتوفير الدعم لهنّمن جانبها، أعربت دوقة أدنبرة عن سعادتها لزيارة العراق، مشيدة بجهود الحكومة العراقية في الجانب الإنساني وتبني الاستراتيجية الوطنية لدعم المرأة، فضلاً عن الانفتاح للتعاون مع المنظمات الدولية

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