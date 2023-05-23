لجنة الانضباط باتحاد الكرة ترد اعتراض نادي النجف وتعتبره خاسرا امام كربلاء في الدوري الممتاز

2023/05/23 | 17:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت لجنةُ الانضباط في الاتحادِ

العراقيّ لكرةِ القدم اعتراض نادي

النجف حول مشاركةِ اللاعب (أحمد محمد

حسين)، و(هو محرومٌ لحصوله على 3 بطاقات

صفراء في المبارياتِ السابقة) بعد

خسارته امام كربلاء بهدفين له

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