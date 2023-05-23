بمُشاركة ( 29 ) فرقة تلقيحية :صحة كربلاء تشرع بتنفيذ حملة مُتعددة اللقاحات للأطفال غير مُكتملي التلقيح

2023/05/23 | 17:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت دائرة صحة كربلاء المقدسة ، اليوم

الأحد ، بتنفيذ حملتها الوطنية مُتعددة

اللقاحات للأطفال غير مُكتملي التلقيح

لمدة ( 10 ) أيام لمركز وأقضية ونواحي

المدينة ، في حين بينت الدائرة ، إن

"اللقاحات التي

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