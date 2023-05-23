رئاسة الجمهورية تعلق على انباء تعرض الرئيس العراقي لإصابات

2023/05/23 | 17:14 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت رئاسة الجمهورية اليوم الثلاثاء،

أن رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد

يتمتع بكامل صحته ولا صحة لتعرضه إلى

إصابات.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية : "تداولت

بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل

الاجتماعي

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