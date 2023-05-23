توغلت بمنطقة حدودية.. روسيا تعلن تصفية

2023/05/23 | 17:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت روسيا، الثلاثاء، أن قواتها المسلحة "سحقت" المجموعة التي هاجمت، الاثنين، منطقة بيلغورود الروسية الحدودية، في أخطر توغل في الأراضي الروسية منذ بدء غزو موسكو لأوكرانيا.

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