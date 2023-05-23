الدفاع تعلن الإطاحة بأحد المشاركين في جريمة مجزرة سبايكر

2023/05/23 | 17:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن، اليوم الثلاثاء، الاطاحة بأحد المشاركين في جريمة مجزرة سبايكر.

وقال بيان للمديرية، تلقته (بغداد اليوم)، ان "مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن في وزارة الدفاع، تمكنت من الإطاحة بأحد المتهمين الذي شارك في جريمة مجزرة سبايكر، الصادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة (١/٤) إرهاب".

واضاف البيان، ان "المتهم القي القبض عليه في محافظة صلاح الدين بعملية نوعية واستباقية، بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبالتعاون مع مديرية استخبارات وأمن صلاح الدين التابعة للمديرية ذاتها".

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