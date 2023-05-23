2023/05/23 | 17:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني قررت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، معاقبة مدرب مصافي الوسط علي مجيد من العمل سنتين.وذكر بيان لاتحاد الكرة تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أن “لجنة الانضباط اجتمعت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لجنة الانضباط تحرم مدرب مصافي الوسط من العمل سنتين المركز الخبري الوطني.

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