المالية العراقية تستحدث للوزارات والمؤسسات ألف درجة وظيفية جديدة

2023/05/23 | 17:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – الزمان فيما الانظار تتجه نحو الاسبوع المقبل لعقد جلسة للبرلمان من اجل مناقشة الموازنة الجديدة على طريق اقرارها ، اعلنت وزارة المالية ،اليوم الثلاثاء، استحداث أكثر من 1000 درجة وظيفية جديدة لتثبيت العقود في مؤسسات الدولة.و ذكرت الوزارة في بيانامس ،أنه: “بتوجيه وزير المالية طيف سامي محمد استكملت دائرة الموازنة في وزارة […]

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