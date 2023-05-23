التفت إلى نفسك – نبيل سمارة

2023/05/23 | 17:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نبيل سمارة عندما جاء التلفزيون إلى بيتي نسيت كيف أقرأ الكتب وعندما صار عندي موبايل نسيت كيف أكتب رسائل على الورق، وصار خطي رديئا، وعندما صار عندي كومبيوتر نسيت عالمي الواقع .مع رائحة العطر نسيت رائحة الورود.مع الوجبات الجاهزة نسيت كيف يطبخ الطعام.مع الركض المتواصل نسيت كيف أتوقف.وأخيرا عندما صار عندي […]

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