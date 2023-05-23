الخطاب الهابط – مشتاق الربيعي

2023/05/23 | 17:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشتاق الربيعي في بلد حضاري تمتد جذوره عصور ما قبل التاريخ، نرى أن البعض من نخبه وأفراده يتداول الخطاب الاجتماعي والسياسي عبر مختلف وسائل الاعلام، ومنها المحطات الفضائية المتنوعة بمستوى لا يرتقي الى لغة العصر.هناك خطابات تدعو الى الكراهية، كما إن تبادل الشتائم على الهواء، والتفوه بألفاظ سوقية، أصبح ظاهرة منتشرة.ثمة حاجة في […]

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