الاستخبارات تلقي القبض على (٣) من تجار ومروجي المخدرات في النجف واخر بتهم الخطف ببغداد

2023/05/23 | 17:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وفق معلومات استخبارية دقيقة ومن خلال كمين محكم تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن النجف الاشرف التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن بوزارة الدفاع من القاء القبض على (٣) من تجار ومروجي المواد المخدرة في محافظة النجف الاشرف وبحوزتهم كمية من مادة الكريستال المخدرة، جاء القبض بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة وصدور مذكرات قبض بحقهم وفق احكام المادة (٢٨) مخدرات من قانون العقوبات،فيما استطاعت مفارز مديرية استخبارات وامن بغداد التابعة الى المديرية انفا من القبض على احد المتهمين المطلوب للقضاء وفق احكام المادة (٤٢١)خطف، وذلك من خلال تواجده في منطقة الشعلة ببغداد، اذ تم تسليمه اصوليا الى الجهات ذات الاختصاص،

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